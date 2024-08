Il principe William era furioso con Donald Trump, quando, nel 2011, il futuro presidente degli Stati Uniti affermò che Kate "aveva solo se stessa da incolpare" per essere stata fotografata in topless. Lo rivela Rob Jobson nella biografia appena pubblicata 'Catherine, The Princess of Wales'. L'incidente avvenne mentre i neo sposi erano in vacanza in Provenza, in Francia, e un paparazzo scattò delle foto con un teleobiettivo alla principessa mentre prendeva il sole in topless sul balcone di una villa privata.

Il biografo reale scrive che si trattò del primo importante alterco tra la coppia e la stampa e che i loro rappresentanti dovettero intervenire per impedire la pubblicazione delle fotografie. Sebbene alla fine fu stabilito che si trattava di una violazione della privacy della coppia e i soggetti coinvolti siano stati multati, ciò non ha impedito la diffusione capillare delle fotografie e dei commenti sul loro contenuto.

Jobson ha aggiunto: "William era furioso quando Donald Trump twittò, 'Kate Middleton è fantastica, ma non dovrebbe prendere il sole nuda, la colpa è solo sua. Chi non scatterebbe una foto a Kate e non farebbe un sacco di soldi se prendesse il sole nuda? Forza Kate!'". "L'intera vicenda aveva lasciato la duchessa con la sensazione di essere stata 'violata'", ha spiegato il biografo in merito all'incidente che costò all'edizione francese della rivista Closer una multa di 100.000 euro di danni.