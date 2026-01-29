Liti furiose, come non mai, quelle tra Meghan e Harry da dicembre. Tanto da mettere a rischio il loro matrimonio, secondo fonti vicine alla coppia. Oggetto del contendere la privacy dei figli, sulla quale Harry è intransigente, tanto che vorrebbe far vivere Archie, 6 anni, e Lilibet, 4 anni ''nascosti fino a quando non saranno abbastanza grandi da decidere da soli'', anche se ''capisce che l'anonimato totale non è realistico''. Meghan, invece, è più pragmatica e sebbene rispetti la privacy dei figli e abbia oscurato i loro volti nella serie Netflix che la riguarda, ritiene che ''l'invisibilità totale crei i suoi problemi''. Ma "le persone a loro vicine temono che se nessuno dei due è disposto a cedere, questa può essere la causa della rottura del loro matrimonio''. Certo, proseguono le fonti, ''l'amore che provano per Archie e Lilibet è indiscutibile, ma quello stesso amore rende ogni conversazione più pesante, più coinvolgente e molto più difficile da risolvere''.

La controversia si è intensificata da dicembre, quando il Duca e la Duchessa del Sussex hanno cambiato il nome della loro organizzazione da Archewell ad Archewell Philanthropies, spiegando di aver preso questa decisione per portare avanti "come una famiglia" l'impegno nella beneficenza. Gli osservatori sono rimasti sorpresi proprio perché Harry e Meghan si sono impegnati molto a proteggere Archie e Lilibet dall'esposizione al pubblico dopo essersi trasferiti in California nel 2020. Secondo una fonte vicina alla coppia citata da RadarOnline.com, i due ''remano in direzioni opposte'' rispetto alla privacy dei figli, una ''questione che riaffiora'' e che ''riguarda la loro identità di genitori e come credono dovrebbe essere la vita dei loro figli''.

La posizione di Harry si deve in gran parte alla sua storia personale. Il principe ha parlato più volte del peso psicologico di crescere sotto un controllo costante, dicendo che durante la sua infanzia si sentiva come ''in uno zoo" e in una "bolla scollegata". Harry ha anche raccontato della terapia intrapresa e della sua determinazione a spezzare quelli che ha definito cicli di "dolore e sofferenza". Le persone a lui vicine affermano che la sua storia spiega perché sia così irremovibile nel proteggere Archie e Lilibet. "L'istinto protettivo di Harry è profondamente radicato in ciò che ha vissuto crescendo e quelle cicatrici sono ancora vive in lui", ha detto una fonte.

"Porta con sé molta rabbia irrisolta per quanto la sua infanzia sia stata esposta e questo lo ha reso estremamente sensibile anche al minimo accenno di un trattamento simile rispetto ai suoi figli. Dal suo punto di vista, non ci sono vie di mezzo: proteggere Archie e Lilibet da quel mondo non è facoltativo, è una responsabilità fondamentale che ritiene di avere nei loro confronti in quanto padre", ha aggiunto la fonte. Harry, quindi, ''è profondamente contrario all'idea che Archie e Lilibet debbano ereditare qualsiasi senso del dovere, aspettativa o pressione semplicemente per via della loro nascita, ed è determinato a risparmiare loro questo peso invisibile".