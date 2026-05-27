Una lettera in cui Re Carlo si dice dispiaciuto per la morte di un suo cane è riemersa a distanza di 40 anni. La missiva di una sola pagina, su carta intestata di Kensington Palace, faceva parte di un archivio venduto all'asta per 656 sterline (circa 760 euro) da Chiswick Auctions di Londra.

Nella lettera - scrive il Telegraph - l'allora Principe di Galles descriveva il suo cane Harvey come un "personaggio splendido" che "mi faceva ridere tantissimo con le sue buffe marachelle". Il Labrador era un frequente compagno delle battute di pesca del Re tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, ma fu dato in adozione nel 1984 perché, a quanto pare, era stato causa di litigi tra lui e la principessa Diana, che lo trovava "troppo puzzolente".

Il futuro re lo diede così in adozione al tenente colonnello Phillip Creasy, responsabile finanziario del Principe e della Principessa del Galles, che accettò di prendersi cura del cane anziano e successivamente prese la decisione di farlo sopprimere nel dicembre del 1987. Nella lettera recentemente resa pubblica, il Re, in risposta alla "tristissima" notizia della morte di Harvey, disse al tenente colonnello Creasy: "Hai fatto assolutamente bene a prendere questa decisione, anche se è sempre una decisione disperata". Il Re aggiunse: "Sono così contento che tutti voi lo abbiate amato così tanto. Era un tipo splendido e, quando eravamo entrambi un po' più giovani, mi faceva ridere tantissimo con le sue buffonate". "Come dici tu - proseguiva Charles - era un vecchio amico fedele e non posso ringraziare abbastanza te e tua moglie per la vostra grande gentilezza nell'aver accettato di prendervi cura di lui e per avergli regalato una serena pensione lontano da quei canili umidi".

Valentina Borghi, specialista di manoscritti presso Chiswick Auctions, ha dichiarato: "Re Carlo ha spesso parlato pubblicamente del suo affetto per gli animali e la natura. Questi oggetti dimostrano il suo sincero amore per il suo cane e rafforzano la sua consolidata immagine di amante degli animali". Le voci sul motivo dell'allontanamento di Harvey dalla casa reale furono divulgate dalla biografa Penny Junor nel suo libro del 2005, 'The Firm', in cui raccontò: "Arrivò persino a dare via il suo fedele vecchio Labrador Harvey perché Diana pensava che puzzasse". Un memorandum d'archivio del Tenente Colonnello Creasy rivelò inoltre che Harvey si era ben adattato alla sua nuova casa, con un divertente accenno alla sua propensione a distruggere le aiuole e gli orti di cavoli. Carlo rispose con umorismo al memorandum dicendo: "Se davvero riuscite a sopportare le sue abitudini asociali, e vi prego di dirmi se vi mette a disagio, sono lieto che lo troviate un compagno divertente".