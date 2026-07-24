Il principe Harry cammina lungo un viale erboso costeggiato da siepi e alberi, con i figli Archie e Lilibet, tenendo in mano mazzi di fiori. E' la foto pubblicata da Meghan Markle sui social, che la moglie del duca di Sussex ha scattato due settimane fa, durante il viaggio della famiglia in Gran Bretagna, ad Althorp House, la tenuta degli Spencer nel Northamptonshire dove è sepolta la principessa Diana. Lo scatto della duchessa, intitolato 'Vacanze estive', fa parte di una serie di fotografie postate su Instagram che rappresentano il recente viaggio della sua famiglia in Europa. La tomba della Principessa del Galles si trova su un'isola appartata situata all'interno del lago ovale della tenuta, luogo scelto per la sepoltura proprio per il suo isolamento.

Il fratello di Diana, Charles Spencer, ha raccontato in un suo libro che l'acqua e lo spesso strato di fango circostante hanno lo scopo di scoraggiare le intrusioni indesiderate. Il conte ha parlato in passato del conforto che trae dal sapere che i suoi nipoti, William e Harry, possono far visita alla madre in privato. "Penso che sia molto importante che siano lì con lei", ha detto a People. "Per fortuna qui è molto tranquillo, e possono andare e venire a loro piacimento. Ed è una cosa meravigliosa per me". Non è la prima volta che Meghan si reca ad Althorp. Nel suo libro di memorie 'Spare', Harry ha decritto la visita alla tenuta nel 2022, in occasione del 25° anniversario della morte di Diana, in cui portò la moglie: "Finalmente, stavo portando a casa la ragazza dei miei sogni per farle conoscere la mamma".

Harry ha partecipato a diversi eventi di beneficenza in tutto il Regno Unito questo mese, anche se per motivi di sicurezza Meghan e i bambini non hanno potuto accompagnarlo per l'intera durata del viaggio. Ciononostante, la duchessa e i due bambini si sono recati in Gran Bretagna, e la visita ha incluso l'attesissimo incontro con Re Carlo e la Regina Camilla. Il monarca non vedeva i suoi nipoti, che vivono in California, dal 2022 e la riunione ha rappresentato un momento significativo per la famiglia, viste le ben note tensioni tra Harry e la famiglia reale negli ultimi anni.