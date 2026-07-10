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Meghan Markle raggiunge Harry in Gb, ma non apparirà in pubblico: la decisione

La moglie di Harry dovrebbe raggiungere il marito oggi, probabilmente solo per far incontrare i nipotini a Re Carlo

Principe Harry, Meghan Markle - fotogramma/ipa
Principe Harry, Meghan Markle - fotogramma/ipa
10 luglio 2026 | 12.43
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Meghan Markle dovrebbe raggiungere oggi il marito Harry in Gran Bretagna, dove il duca di Sussex si trova da lunedì per presentare i prossimi Invictus Games. Ma se arriverà, nessuno la vedrà: indignata per il fatto che alla sua famiglia non è stata concessa la sicurezza pubblica dal governo di Londra e dopo la delusione per il no all'alloggio a Buckingham Palace ha deciso di non apparire in pubblico.

Inoltre, bisogna considerare la sentenza negativa per Harry nella causa intentata contro il Daily Mail per violazione della privacy e che potrebbe costare al pincipe un esborso fino a 50 milioni di euro. E' legittimo domandarsi a questo punto: perché la duchessa vuole raggiungere il marito? Probabilmente per una nobile causa: quella di far incontrare i figli Archie e Lilibet con nonno Carlo. Il Re non li vede da quattro anni: ha incontrato Archie poche volte e Lilibet soltanto in occasione del ritorno della famiglia reale per il Giubileo di Platino della defunta Regina Elisabetta II, nel 2022.

Secondo il Telegraph e People, Meghan ha finalmente accettato di recarsi in Gran Bretagna, ma alle sue condizioni. Era attesa oggi a Birmingham per dare il via, assieme al principe Harry, al conto alla rovescia per gli Invictus Games del 2027, ma non parteciperà a questo importante evento. Probabilmente, la duchessa potrebbe aver ottenuto una scorta privata e questo le avrebbe fatto cambiare idea, dopo che ieri i media avevano raccontato che aveva "giurato di non tornare mai più nel Regno Unito per vedere la Famiglia Reale".

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