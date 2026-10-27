Meghan Markle condurrà l'anno prossimo Junior MasterChef Australia, la versione per bambini del popolare talent culinario televisivo. La Duchessa di Sussex - ricorda il Guardian - ha debuttato a MasterChef Australia a luglio, registrando durante una visita di quattro giorni in Australia con il Principe Harry ad aprile. Network 10 ha dichiarato che la partecipazione della Duchessa al programma ha ottenuto il suo "pubblico domenicale più numeroso dal 2023". Ora l'emittente ha confermato che Meghan co-presenterà Junior MasterChef Australia, la versione per bambini del programma con concorrenti di età compresa tra i nove e i tredici anni. Non è ancora stata fissata una data per l'inizio delle riprese, che si svolgeranno presso il Melbourne Showgrounds.

"Ho trascorso momenti incredibili con tutta la squadra di MasterChef lo scorso aprile, quindi, quando mi hanno contattata per tornare a lavorare con questo gruppo di giovani talenti, ho accettato senza esitazione", ha dichiarato la Duchessa di Sussex in un comunicato. "Adoro cucinare con i miei figli, quindi sarà molto divertente vedere cosa creeranno queste giovani stelle in cucina. Non vedo l'ora di scoprire cosa prepareranno!". Non è chiaro se ciò significhi un trasferimento temporaneo in Australia per Meghan, il principe Harry e i loro figli, il principe Archie di sette anni e la principessa Lilibet di cinque. La famiglia si è trasferita nel Regno Unito ad agosto, dopo aver vissuto in California per sei anni.

Meghan condurrà Junior MasterChef Australia insieme all'attuale giudice di MasterChef Australia, Poh Ling Yeow, che continuerà a giudicare la versione per i grandi anche nel 2027. "Mi sono divertita molto a girare con Meghan all'inizio di quest'anno e ritrovarci sarà una vera gioia", ha dichiarato Yeow in un comunicato. "Non vedo l'ora di conoscere i nostri piccoli esploratori culinari".