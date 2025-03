Meghan Markle deve affrontare un altro ostacolo per il lancio del suo marchio di lifestyle. Anche 'As Ever', come ha chiamato il suo brand dopo aver dovuto rinunciare ad 'American Riviera Orchard', presenta infatti alcuni problemi. Non si tratta questa volta di questioni inerenti alla registrazione del nome (negli Usa non si può usare il nome di un luogo specifico per il proprio marchio, per questo motivo aveva dovuto rinunciare al precedente) presso l'ufficio brevetti, ma di una dimenticanza che suona come inverosimile. Nella registrazione, infatti, è presente l'oggetto sociale, dove si chiarisce che tipo di attività si intenda svolgere e che prodotti vendere, ma manca la firma. Di conseguenza, la richiesta non può esser verificata.

Meghan vorrebbe vendere cucchiai per servire marmellate, conserve di frutta e tanti altri prodotti, tuttavia, senza il nome di un responsabile non potrà utilizzare il nome 'As Ever'. Nonostante l'errore, che dovrà esser corretto, l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti afferma che nessun altro brand impedirebbe la registrazione di 'As Ever'. La duchessa di Sussex ha dunque tre mesi per rispondere e impedire che i suoi tentativi di registrare marchio falliscano.