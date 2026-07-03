Kate Middleton a sorpresa arriva a... Wimbledon. La principessa del Galles ha sorpreso gli appassionati di tennis vendendo personalmente i biglietti per il torneo durante il quarto giorno. Ieri, Kate Middleton, patrona dell'All England Lawn Tennis Club, ha salutato il pubblico in coda per il torneo e ha posato per delle foto con gli appassionati di tennis, molti dei quali aspettavano di entrare fin dalle 3 del mattino. A uno spettatore, Kate ha detto che "è davvero incredibile poter ancora acquistare i biglietti il giorno stesso per questi grandi eventi. Li rende accessibili a tutti".

La principessa e si è poi diretta alla biglietteria. Ha utilizzato il pos per vendere alcuni ticket, sorprendendo i clienti che volevano acquistarli e che si sono ritrovati davanti alla futura regina britannica. La moglie di William si è anche scusata per essere lenta nell'emettere i biglietti: "Ci ho messo un'eternità", ha detto ai visitatori aggiungendo che dovevano essere "desiderosi di entrare e bere qualcosa" dopo aver fatto una lunga fila. Due di loro, che avevano aspettato per sette ore, hanno affermato che "ne è valsa la pena" ricevere i biglietti direttamente dalla principessa.

Durante la sua permanenza sul campo del torneo, Kate ha assistito alle partite di due dei quattro britannici ancora in gara, raggiungendo sugli spalti l'ex tennista Tim Henman sul Campo 18 e Andy Murray, ex giocatore e ora allenatore, sul Campo 1. La principessa ha parlato con Henman, quattro volte semifinalista a Wimbledon, e con Deborah Jevans, presidente dell'All England Lawn Tennis Club, mentre guardava giocare la giovane promessa britannica Arthur Fery. Ha poi assistito alla partita della giocatrice britannica Katie Swan contro l'americana Madison Keys sul campo numero 1, seduta tra sir Andy e l'ex professionista Anne Keothavong.