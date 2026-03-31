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Pasqua a Windsor: assenti Beatrice ed Eugenie, tornano William e Kate

Preparativi per Pasqua, chi ci sarà alla messa del mattino

Kate Middleton, Principe William - fotogramma/ipa
Kate Middleton, Principe William - fotogramma/ipa
31 marzo 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Preparativi pasquali nella royal family. Le principesse Beatrice ed Eugenie non parteciperanno alla tradizionale funzione religiosa della famiglia reale la domenica di Pasqua al Castello di Windsor. Le figlie di Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson avrebbero "piani alternativi" per le festività. Re Carlo e la regina Camilla saranno presenti alla messa del mattino e si prevede che parteciperanno anche il principe del Galles William e la principessa Kate, che non avevano potuto presenziare l'anno scorso. L'incontro pasquale nella cappella di San Giorgio è un appuntamento annuale nel calendario reale, durante il quale i membri della famiglia vengono fotografati al loro arrivo in chiesa.

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Anche se le principesse potrebbero non presenziare questa Pasqua, la porta è comunque rimasta aperta per la loro partecipazione a futuri eventi reali e "celebrazioni familiari", come il raduno natalizio a Sandringham. Si ritiene che l'assenza delle sorelle alla funzione religiosa nella cappella del XV secolo abbia avuto il consenso del re. La scorsa Pasqua, Mountbatten-Windsor, Ferguson e le loro figlie erano tutti presenti alla funzione religiosa di Windsor, che è considerata un evento familiare piuttosto che un impegno ufficiale. Da allora, però, è avvenuto che Andrew sia stato arrestato con l'accusa di abuso d'ufficio e si sia trasferito a Sandringham, nel Norfolk. Non vive più con la sua ex moglie, che ha anche lasciato la precedente residenza della coppia a Royal Lodge, a Windsor.

Mountbatten-Windsor e la sua famiglia sono stati travolti dallo scandalo Epstein, con continui interrogativi sui legami con il criminale sessuale statunitense. La scorsa settimana, un legislatore statunitense, il deputato Suhas Subramanyam, ha chiesto alla Ferguson di testimoniare sui suoi legami con Jeffrey Epstein. Mountbatten-Windsor ha negato qualsiasi illecito derivante dai suoi legami con il finanziere. All'inizio di questo mese, la principessa Eugenie si è dimessa dalla carica di madrina dell'organizzazione benefica Anti-Slavery International, ruolo che aveva ricoperto per sette anni.

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Pasqua Famiglia reale britannica Scandalo Epstein Abuso d'ufficio Andrew Mountbatten Windsor Sarah Ferguson
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