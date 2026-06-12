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Re Carlo riceve la maglia del Grimsby Town, la gaffe della dipendente: "Tutto bene, tesoro?"

La risposta ironica del sovrano: "Oh no, va benissimo. Mi piace"

Re Carlo III e la consegna della maglietta - Afp
Re Carlo III e la consegna della maglietta - Afp
12 giugno 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo acquisto "di lusso" per il Grimsby Town, club del North East Lincolnshire che milita attualmente in League Two, la quarta divisione del calcio inglese. Il nuovo "tifoso" d'eccezione è Re Carlo III, che ha visitato Grimsby e Cleethorpes, nell'Inghilterra nord-orientale, incontrando associazioni, imprese e residenti della comunità locale. Tra le tappe della visita anche lo stadio Blundell Park, dove il sovrano ha ricevuto dalla mascotte della squadra, il 'Mighty Mariner' ('Grande Marinaio', in omaggio al soprannome del club, i 'Mariners'), una maglia personalizzata con la scritta 'HM King Charles' e il numero 3.

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La frase fuori dal protocollo

Tra i momenti più curiosi della giornata, ce ne è uno che sta facendo il giro dei social: l'incontro con Francine Orr, dipendente del club, che nonostante avesse studiato con attenzione il protocollo da seguire per salutare il sovrano si è lasciata sfuggire un informale: "Tutto bene, tesoro?". Resasi immediatamente conto della gaffe, la donna si è corretta con un imbarazzato: "Mi dispiace, Vostra Maestà". Carlo III ha però reagito con la sua consueta ironia, rassicurandola: "Oh no, va benissimo. Mi piace".

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