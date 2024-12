Le cure antitumorali di re Carlo stanno procedendo bene e continueranno il prossimo anno. Lo rende noto Sky News citando fonti di Buckingham Palace. A febbraio il Palazzo reale aveva annunciato che a re Carlo era stato diagnosticato un tumore e che stava iniziando un ciclo di cure. ''La terapia sta andando in una direzione positiva e il ciclo di trattamento continuerà il prossimo anno'', hanno spiegato le fonti di Palazzo."C'è quindi ottimismo", hanno aggiunto le fonti citate da Sky News, tanto che re Carlo sta mantenendo un programma ricco di impegni pubblici, anche durante il periodo festivo.

Re Carlo, 76 anni, ha condiviso pubblicamente la sua esperienza con il tumore con l'auspicio che potesse essere utile ad altre persone, ma ha deciso di omettere il tipo di cancro per cui è in cura, diagnosticato dopo un intervento correttivo per l'ingrossamento della prostata. Inoltre non è chiaro a quale tipo di trattamento si stia sottoponendo.