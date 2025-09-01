La regina Camilla ha saputo dimostrare il proprio carattere determinato fin da adolescente, quando fu vittima di un tentativo di violenza sessuale. A quanto scrive l'ex responsabile della rubrica sui reali del Times, Valentine Low, nel libro 'Power and the Palace', la consorte di re Carlo respinse il suo aggressore usando il tacco della scarpa. L'episodio fu raccontato nel 2008 dalla stessa Camilla all'ex sindaco di Londra Boris Johnson. All'epoca dei fatti, la futura regina aveva 16 o 17 anni e le molestie avvennero su un treno diretto alla stazione di Paddington.

Un uomo toccò l'adolescente e, in risposta, lei si tolse una scarpa e lo colpi. Camilla raccontò a Johnson che era una cosa che sua madre le aveva detto di fare se mai si fosse trovata in quella situazione. Una volta arrivata a Londra, denunciò l'accaduto al personale della stazione e l'uomo venne arrestato. Buckingham Palace non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla vicenda, scrive la Bbc, ma non contesta i dettagli del racconto. "Ha agito in modo responsabile", ha detto Low al programma Today di Bbc Radio 4. "Non solo era intraprendente e forte, ma si è anche dimostrata una cittadina responsabile, assicurandosi che l'uomo venisse arrestato".

Gran parte dell'impegno pubblico della regina negli ultimi anni è stato volto a sostenere le vittime di violenza domestica, aggressioni sessuali e stupri. È sostenitrice dell'organizzazione benefica SafeLives e ha visitato rifugi per donne e centri antistupro in tutto il Regno Unito e nel mondo. In numerosi, emozionanti discorsi, ha parlato del coraggio di coloro che hanno subito violenza domestica e del perché non dovrebbero provare paura o stigmatizzazione nel farsi avanti. In un discorso del 2020 ha affermato: "Attraverso il mio lavoro, ho parlato con molte donne che hanno vissuto con controllo coercitivo e violenza domestica e, per fortuna, ne sono uscite vincitrici e non vittime.

"Sono tra le persone più coraggiose che abbia mai incontrato - ha aggiunto - Le loro storie sono strazianti e hanno commosso anche i più duri tra i loro ascoltatori. Ecco perché è così importante che questi sopravvissuti non provino più alcuna vergogna o colpa". Fonti vicine alla regina affermano che Camilla non ha mai reso pubblico il tentativo di violenza per evitare di attirare l'attenzione sulla sua esperienza anziché sulle vittime con cui ora lavora. Affermano inoltre che questo episodio non ha motivato la regina a impegnarsi nel sostegno alle organizzazioni contro la violenza domestica, poiché tale impegno è nato dall'ascolto delle storie delle vittime nel corso degli anni.