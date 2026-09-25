Dopo il libro del conte Spencer su Diana e del prossimo documentario di Harry sulla madre a 30 anni dalla scomparsa, c'è grande attesa per le rivelazioni di Sarah Ferguson sulla famiglia reale. Secondo indiscrezioni, Fergie avrebbe ricevuto un'offerta a sette cifre per un'autobiografia esplosiva. La notizia giunge mentre il nuovo libro di Earl Spencer, fratello della principessa Diana, ha fatto notizia per diverse accuse poco lusinghiere riguardanti altri membri della famiglia reale, oltre che re Carlo. Il libro, intitolato 'Swan Song: Diana, My Sister', include affermazioni secondo cui Carlo avrebbe detto "ce ne dimenticheremo presto" dopo la sua morte, scatenando una guerra a colpi di dichiarazioni tra lui e Buckingham Palace.

Nuova autobiografia in arrivo?

Il Palazzo ha risposto alle accuse affermando: "Pur non commentando i libri per principio, Sua Maestà è consapevole che il dolore del lutto fraterno può offuscare la ragione, influenzare il giudizio e alterare i ricordi in modi che altri non riconoscono, anche molti anni dopo una tale perdita". Tuttavia - ricorda l'Express - il fratello di Diana ha insistito sul fatto che il suo libro è semplicemente un racconto della verità e non vuol essere un "attacco" contro il monarca o la famiglia reale. Intervenendo al programma televisivo Lorraine, ha dichiarato: "Questo libro è una celebrazione di una donna straordinaria dal punto di vista di un fratello. E in quanto fratello, ho tutto il diritto di scrivere di mia sorella. Ma vorrei precisare che non avevo affatto intenzione di attaccare il Re. I commenti di Carlo che ho incluso nel libro sono perfettamente contestualizzati".

Ora, fonti vicine al Sun hanno rivelato che Sarah Ferguson è a "pochi giorni" dalla firma di un accordo per la sua autobiografia. Affermano che è già stata scritta una sinossi capitolo per capitolo con note dettagliate sui "temi chiave", che, a quanto pare, potrebbero includere le sue opinioni sull'ex marito Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein, il Re, Harry e Meghan. Fonti interne insistono sul fatto che Fergie sia impegnata nel tentativo di riabilitare la propria reputazione. Una di queste ha dichiarato: "Sarah vuole fare chiarezza su tutto e guadagnare dei soldi per risolvere i suoi problemi finanziari. C'è stata una vera e propria asta segreta e l'accordo è vicino alla conclusione. Le note sono convincenti e i committenti sono entusiasti. Fergie è sempre ottimista e crede di poter essere perdonata e riaccolta".