Il principe William nel 2025 dovrebbe subentrare o affiancare il padre, Re Carlo, in molti impegni reali, anzitutto con la sua partecipazione assieme alla moglie, la principessa Kate, il 20 gennaio, all'insediamento del neo eletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

L'invito all'insediamento di Trump

Un enorme punto di svolta nella vita di William - sottolinea l'emittente televisiva americana - è avvenuto il mese scorso, durante il suo incontro con il tycoon alla riapertura della Cattedrale di Notre Dame, dove il principe di Galles si trovava in rappresentanza di Sua Maestà, che non vi ha partecipato a causa dei suoi problemi di salute. Ciò che è emerso è stato che William, non solo ha interagito in modo incredibilmente efficace con Trump, ma ha anche ricevuto grandi elogi, che hanno avuto eco in tutto il mondo. Secondo fonti di Fox News, sia William che Catherine sono stati invitati, insieme al re e alla regina, all'insediamento di Trump il 20 gennaio a Washington.

Anche per la principessa di Galles, per la quale il 2024 è stato un anno di grande sofferenza a causa della sua malattia, sono accadute cose buone e, secondo una fonte molto ben informata, Catherine ha riscoperto se stessa come persona e, cosa più importante, ora non vede l'ora di tornare ai doveri reali a tempo pieno con un rinnovato vigore. Cosa non facile, spiega l'emittente, dopo che la principessa ha riscoperto le gioie del focolare domestico nel periodo trascorso lontano dai riflettori dei media. Nel frattempo, Kate ha ripreso tutte le iniziative di beneficenza, che aveva iniziato nel 2023 e che si erano bruscamente interrotte dopo la diagnosi di cancro.

Ciò che sta realmente accadendo dietro le quinte - conclude Fox News - è semplicemente questo: sia William che Catherine stanno ricevendo una corsia preferenziale per assumere più doveri reali e questo è semplicemente dovuto al fattore dell'età. Come è noto, sia il re che la regina hanno ormai superato i 75 anni.