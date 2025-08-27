circle x black
Cerca nel sito
 

'With Love, Meghan', stroncata la seconda stagione della serie: "Artificiosa"

Nella serie Meghan Markle condivide consigli di cucina, artigianato e ospitalità con una serie di amici ed esperti

Uno scatto da 'With Love, Meghan' - Ipa
Uno scatto da 'With Love, Meghan' - Ipa
27 agosto 2025 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La seconda stagione della serie Netflix di Meghan Markle ha ricevuto recensioni molto negative dalla critica televisiva. 'With Love, Meghan' è uscita ieri sul gigante dello streaming e vede Meghan condividere consigli di cucina, artigianato e ospitalità con una serie di amici ed esperti. Sul Guardian, la stagione di otto episodi è stata descritta come "noiosa e artificiosa", e ha ricevuto due stelle su cinque. Ha avuto inoltre critiche da Liz Jones del Mail, che l'ha definita una "messa in scena, falsa e noiosa", pur elogiando Meghan per essere "genuinamente seria". Recensioni negative sono state pubblicate anche sul Times e sul Telegraph, con quest'ultimo che ha definito la duchessa una "Maria Antonietta di Montecito".

"È così noiosa, così artificiosa - scrive il Guardian - così forzatamente stravagante che, sapete cosa? Alla fine, diventa quasi affascinante. Ti ritrovi a chiederti cose che normalmente non ti domanderesti mai, come: cosa ci vorrebbe per farmi iniziare a preparare macarons vegani? Quanto una parte di Meghan vorrebbe scappare urlando a gambe levate? Quanto potrei essere entusiasta delle piccole uova delle galline ovaiole?".

Una nota a margine riguarda la prevista assenza del marito di Meghan dal programma: un'assenza comunque vistosa, quella di Harry, nella seconda stagione della serie. Il duca di Sussex ha fatto una breve apparizione durante la prima stagione, ma in quest'ultima lo si vede soltanto nelle fotografie mostrate da Meghan ai suoi ospiti. Escluso dalla serie probabilmente per un eccesso di narcisismo della duchessa, per questa volta il secondogenito di re Carlo resta fuori dalle critiche, che invece rimangono tutte quante per sua moglie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
With Love Meghan Daily Crown
Vedi anche
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza