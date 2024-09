Interrogazione sul divieto della pratica sportiva del Cricket nel comune di Monfalcone

Presentata l’interrogazione a risposta scritta a prima firma On. Marco Grimaldi (AVS) al Ministro per lo Sport e i Giovani che chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministro in merito al divieto che persiste dal 2021, posto dalla Sindaca Cisint, recentemente eletta al parlamento europeo, di praticare il gioco del cricket nel territorio comunale. Questo divieto - che è stato oggetto di un reportage pubblicato sul portale online dell'emittente pubblica inglese Bbc - colpisce migliaia di bengalesi, molti dei quali lavorano presso Fincantieri, che considerano il cricket sport nazionale.

Per approfondire: https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-03410&ramo=C&leg=19