Intervento della Presidente del Consiglio all’Assemblea ANCI

“L’Anci troverà sempre nel Governo un interlocutore attento, sempre pronto al confronto, mantenendo come stella polare l’interesse dei cittadini”, è una delle dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni in videocollegamento durante l’ultima giornata dei lavori dell’Assemblea annuale ANCI. Nel suo intervento ha voluto ringraziare i sindaci per quella che definisce “una vocazione” nell’impegno quotidiano in favore delle rispettive comunità e in difesa dei cittadini con mezzi che definisce “spesso inadeguati”. In tema di crescita e nuovi progetti, Meloni ha dichiarato: “I comuni avranno un ruolo cruciale nella fase due di applicazione del Pnrr, che è la più importante di tutte. Per questo motivo abbiamo istituito una cabina di regia che metta allo stesso tavolo tutti i soggetti coinvolti”. Infine, il Capo del Governo ha voluto rimarcare: “Sono d’accordo con il neopresidente ANCI Manfredi quando afferma che i Comuni svolgono un ruolo fondamentale per ridurre i tanti divari che esistono ancora, specie tra Nord e Sud”.

Link al videomessaggio della Premier: https://www.youtube.com/watch?v=7b7_lT-bIEk