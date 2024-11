La Premier al vertice della Comunità Politica europea

A Budapest si sono ritrovati oltre 45 tra Capi di Stato e di Governo dell’Ue e di Paesi nell’orbita dell’Unione, per la quinta edizione del vertice della Comunità politica europea (Cpe), un evento indetto a partire dal 2022 inizialmente come risposta politica a seguito dell’invasione russa in Ucraina, ma poi divenuto momento privilegiato per incontri bilaterali e multilaterali. Tra i temi in discussione, le sfide in tema di sicurezza per l’Europa, il tema dell’immigrazione irregolare e diverse questioni economiche. In occasione del vertice UE, la Presidente del Consiglio ha, tra l’altro, dichiarato: “Per l’Europa vi sono molte sfide, la questione è se vogliamo dare delle risorse agli Stati membri. L’Europa e quindi anche l’Italia che devono riuscire a garantire la loro maggiore indipendenza e autonomia, anche investendo di più nella difesa”.

Per approfondire: https://www.youtube.com/watch?v=-nK6fphCTeA