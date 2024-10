La premier Giorgia Meloni al vertice Med9 di Cipro

La presidente del Consiglio al termine del vertice Med9 a Cipro ha sintetizzato i principali obiettivi sul piano diplomatico: "Arrivare a cessate il fuoco a Gaza, in Libano e a liberazione ostaggi israeliani". E ha sottolineato, ribadendo la sua condanna per l'attacco di Israele alla base Unifil, "inaccettabile", che la "missione dei militari italian iè preziosa". La parte più importante di questa discussione, ha spiegato più in dettaglio, “ruota su come arrivare a un cessate il fuoco a Gaza, in Libano, su come arrivare al rilascio degli ostaggi israeliani che sono ancora molti. E su come assistere al meglio le popolazioni civile coinvolte. Sono precondizioni per qualsiasi soluzione duratura della questione mediorientale".

