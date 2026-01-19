circle x black
Cerca nel sito
 

La Presidenza del Consiglio pubblica il bilancio di previsione 2026

19 gennaio 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Governo ha reso noto sul sito istituzionale il bilancio di previsione che prevede uno stanziamento complessivo pari a 5,7 miliardi di euro. In coerenza con quanto previsto dalla Legge di Bilancio, il bilancio della Presidenza del Consiglio prevede: 205 milioni di euro per le risorse dedicate alle politiche sulla famiglia con un incremento del 44,8%; 154 milioni di euro per le pari opportunità (+12,8%); 382 milioni per il servizio civile universale (+14,4%); 299 milioni per le politiche dello sport (+18,6%). Inoltre, salgono a 1,2 miliardi di euro gli stanziamenti per la Protezione Civile con specifico riferimento agli interventi a seguito di calamità naturali e rischio sismico, oltre a 41 milioni di euro per le attività del Commissario straordinario per la scarsità idrica. In materia di rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici è stato sbloccato il rinnovo della CCNL per il triennio 2019-2021 ed è stata avviata la procedura per la tornata contrattuale successiva. Il bilancio, inoltre, evidenzia una generale diminuzione di voci di spesa per beni e servizi, con specifico riferimento a missioni, eventi, rappresentanza e mobilità.

Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bilancio di previsione Governo italiano Presidenza del Consiglio
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza