La Presidenza del Consiglio pubblica il bilancio di previsione 2026

Il Governo ha reso noto sul sito istituzionale il bilancio di previsione che prevede uno stanziamento complessivo pari a 5,7 miliardi di euro. In coerenza con quanto previsto dalla Legge di Bilancio, il bilancio della Presidenza del Consiglio prevede: 205 milioni di euro per le risorse dedicate alle politiche sulla famiglia con un incremento del 44,8%; 154 milioni di euro per le pari opportunità (+12,8%); 382 milioni per il servizio civile universale (+14,4%); 299 milioni per le politiche dello sport (+18,6%). Inoltre, salgono a 1,2 miliardi di euro gli stanziamenti per la Protezione Civile con specifico riferimento agli interventi a seguito di calamità naturali e rischio sismico, oltre a 41 milioni di euro per le attività del Commissario straordinario per la scarsità idrica. In materia di rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici è stato sbloccato il rinnovo della CCNL per il triennio 2019-2021 ed è stata avviata la procedura per la tornata contrattuale successiva. Il bilancio, inoltre, evidenzia una generale diminuzione di voci di spesa per beni e servizi, con specifico riferimento a missioni, eventi, rappresentanza e mobilità.

Il comunicato del Governo