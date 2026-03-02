circle x black
Cerca nel sito
 

La strategia della Difesa sull’Intelligenza artificiale

02 marzo 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fortemente voluto dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il documento “IA e Difesa: Strategia della Difesa in materia di Intelligenza Artificiale”, rappresenta un quadro organico che individua un percorso da adottare immediatamente per integrare in maniera sistematica l’Intelligenza Artificiale nella Difesa. L’obiettivo centrale è dotare il Ministero della Difesa di sistemi all’avanguardia, sicuri e resilienti per assicurare la difesa nazionale e contribuire alla stabilità internazionale. In sintesi, il documento definisce una strategia per integrare l’IA in tutti gli ambiti della Difesa: operativi, organizzativi, formativi, industriali. Gli obiettivi principali sono: integrare l’IA rapidamente e sistemicamente; colmare i gap tecnologici; diventare partner credibile e competitivo nelle alleanze internazionali; raggiungere autonomia strategica e sovranità tecnologica. La strategia si articola in 4 ambiti primari: operazioni militari; contesti organizzativi; formazione, addestramento e ricerca; industria.

Il documento completo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Intelligenza Artificiale Difesa Nazionale Stabilità Internazionale
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza