La strategia della Difesa sull’Intelligenza artificiale

Fortemente voluto dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il documento “IA e Difesa: Strategia della Difesa in materia di Intelligenza Artificiale”, rappresenta un quadro organico che individua un percorso da adottare immediatamente per integrare in maniera sistematica l’Intelligenza Artificiale nella Difesa. L’obiettivo centrale è dotare il Ministero della Difesa di sistemi all’avanguardia, sicuri e resilienti per assicurare la difesa nazionale e contribuire alla stabilità internazionale. In sintesi, il documento definisce una strategia per integrare l’IA in tutti gli ambiti della Difesa: operativi, organizzativi, formativi, industriali. Gli obiettivi principali sono: integrare l’IA rapidamente e sistemicamente; colmare i gap tecnologici; diventare partner credibile e competitivo nelle alleanze internazionali; raggiungere autonomia strategica e sovranità tecnologica. La strategia si articola in 4 ambiti primari: operazioni militari; contesti organizzativi; formazione, addestramento e ricerca; industria.

Il documento completo