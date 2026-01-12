circle x black
Cerca nel sito
 

L’agenda del premier Giorgia Meloni

12 gennaio 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercoledì 14 gennaio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà in visita nel Sultanato dell'Oman.

Giovedì 15 gennaio il Presidente del Consiglio sarà in visita in Giappone.

Venerdì 16 gennaio il Presidente del Consiglio sarà in visita in Giappone.

Sabato 17 gennaio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sabato 17 gennaio 2026, sarà in visita in Giappone.

Domenica 18 gennaio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domenica 18 gennaio 2026, sarà in visita nella Repubblica di Corea.

Lunedì 19 gennaio il Presidente del Consiglio sarà in visita nella Repubblica di Corea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
visita premier Italia Oman Giappone Repubblica di Corea
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza