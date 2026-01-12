L’agenda del premier Giorgia Meloni

Mercoledì 14 gennaio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sarà in visita nel Sultanato dell'Oman.
Giovedì 15 gennaio il Presidente del Consiglio sarà in visita in Giappone.
Venerdì 16 gennaio il Presidente del Consiglio sarà in visita in Giappone.
Sabato 17 gennaio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sabato 17 gennaio 2026, sarà in visita in Giappone.
Domenica 18 gennaio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domenica 18 gennaio 2026, sarà in visita nella Repubblica di Corea.
Lunedì 19 gennaio il Presidente del Consiglio sarà in visita nella Repubblica di Corea.