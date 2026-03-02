L’agenda del Premier

03 marzo 2026, ore: 18:00, Accademia della Scherma - Parco del Foro Italico – Roma, Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni interverrà all'incontro "Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni".
04 marzo 2026, ore: 16:00, Banca d'Italia - Palazzo Koch, Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interverrà al Convegno "Laying the Groundwork for Jobs in Africa: Core Infrastructure & Business Environments".
04 marzo 2026, ore: 18:00, Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
06 marzo 2026, ore: 20:00, Arena di Verona, Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla Cerimonia di Apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.