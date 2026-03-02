circle x black
Cerca nel sito
 

L’agenda del Premier

02 marzo 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

03 marzo 2026, ore: 18:00, Accademia della Scherma - Parco del Foro Italico – Roma, Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni interverrà all'incontro "Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni".

04 marzo 2026, ore: 16:00, Banca d'Italia - Palazzo Koch, Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interverrà al Convegno "Laying the Groundwork for Jobs in Africa: Core Infrastructure & Business Environments".

04 marzo 2026, ore: 18:00, Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

06 marzo 2026, ore: 20:00, Arena di Verona, Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla Cerimonia di Apertura dei XIV Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Voto alle donne Democrazia italiana Giochi Paralimpici Invernali
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza