L’agenda della premier Giorgia Meloni

Lunedì 16 settembre la Presidente del Consiglio dei ministri incontrerà a Villa Doria Pamphilj in Roma, Keir Starmer, Primo Ministro del Regno Unito. Fulcro dell’incontro la gestione della questione dei migranti per contrastare i flussi irregolari di migranti che interessano anche il Regno Unito. Secondo fonti di Palazzo Chigi il Premier britannico sarebbe interessato a portare avanti i rapporti intessuti dal suo predecessore con il Governo italiano, discutendo in particolare sulle soluzioni adottate per frenare gli arrivi di irregolari nel nostro Paese. Martedì 17 settembre, la Premier parteciperà alla riunione del Consiglio dei ministri n.94 in programma a Palazzo Chigi alle ore 11 e parteciperà alla firma dell’accordo di Coesione tra governo e Regione Campania. Mercoledì 18 settembre la premier sarà all’assemblea di Confindustria, mentre sabato 21 settembre visiterà l’Expo Divinazione 2024 a Siracusa. Dal 22 al 24 settembre sarà impegnata per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. A margine dei lavori, lunedì 23 settembre, riceverà il Global Citizen Awards dell'Atlantic Council.

Per approfondire: https://www.governo.it/it/agenda?t_p=h