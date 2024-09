L’agenda della Premier Giorgia Meloni

Dopo la pausa estiva tornano gli appuntamenti istituzionali della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ecco i suoi principali impegni previsti nel corso della prima settimana di settembre. Dopo la Riunione del Consiglio dei ministri di venerdì 30 agosto, la Premier, mercoledì 4 settembre alle ore 16, incontrerà a Palazzo Chigi James Mike Johnson, speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America. Il giorno successivo, nella sede del Governo, Meloni riceverà il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev. Venerdì 6 settembre la Premier è attesa alle ore 10 a Verona per l’apertura della 22° riunione dei Presidenti delle Camere basse dei Paesi del G7 e del Parlamento europeo. Ricordiamo che la riunione ha come obiettivo promuovere uno scambio di esperienze e informazioni sullo scenario sociopolitico globale anche al fine di sostenere la dimensione parlamentare del G7. I principali temi all’ordine del giorno saranno: sicurezza e sviluppo, i nuovi equilibri geopolitici e l’accesso alle risorse strategiche; il G7 per l’Africa e il Mediterraneo, le sfide comuni della stabilità e della crescita; Intelligenza Artificiale, cybersicurezza e tutela degli interessi nazionali: il ruolo dei Parlamenti nella transizione digitale. Sabato 7 settembre la Premier è attesa a Villa d’Este sul lago di Como, per prendere parte a The European House – Ambrosetti, anche noto come Forum di Cernobbio, l’incontro internazionale di discussione su temi principalmente economici, che quest’anno celebra la 50° edizione. Subito dopo, volerà a Parigi per i Giochi Paralimpici 2024 e la visita a Casa Italia.

Per approfondire: https://www.governo.it/it/agenda?t_p=h