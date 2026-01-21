circle x black
Cerca nel sito
 

All'Università della Campania L. Vanvitelli bando fotografico e mostra raccontano donne che hanno superato cancro

sponsor

'Il Coraggio delle Donne: la vita al di là del cancro' promuove una riflessione sulla resilienza femminile attraverso l’arte fotografica

All'Università della Campania L. Vanvitelli bando fotografico e mostra raccontano donne che hanno superato cancro
21 gennaio 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Un bando fotografico e una mostra per raccontare la forza delle donne che hanno affrontato e superato il cancro. Il 27 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la sede del Rettorato dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in Viale Ellittico 31, Caserta, sarà inaugurata la mostra/evento quale momento conclusivo del concorso fotografico 'Il Coraggio delle Donne: la vita al di là del cancro', allo scopo di promuovere una riflessione sulla resilienza femminile attraverso l’arte fotografica. E' prevista la partecipazione del Ministro della Salute, il deputato Orazio Schillaci e del Capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani.

Il concorso fotografico, riservato alla comunità accademica della Vanvitelli, si è concluso nell’estate 2025 ed ha visto la partecipazione di circa 70 fotoamatori con un totale di circa 150 immagini presentate che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ateneo. Saranno premiate martedì 27 gennaio le cinque opere fotografiche selezionate dalla giuria, che faranno parte, con altre immagini ritenute particolarmente significative, di una mostra fotografica presso il rettorato di Caserta della Vanvitelli. Una mostra per dare spazio a volti, gesti e storie di rinascita, per promuovere un messaggio di speranza e allo stesso tempo rafforzare l’impegno nella Terza Missione dell’ateneo che, aprendosi al territorio, diventa luogo di incontro tra conoscenza, cura e umanità.

“Attraverso questa iniziativa - afferma il rettore Gianfranco Nicoletti -l’Ateneo intende rafforzare il proprio impegno nella Terza Missione, aprendo le proprie competenze e sensibilità al territorio e alla comunità. Con questo concorso, infatti intendiamo veicolare un messaggio importante: la malattia non spegne la luce delle persone: le donne protagoniste di questi scatti rappresentano, difatti, il coraggio, la dignità e la possibilità concreta di una vita che ricomincia. L’Università, in quanto presidio di sapere e di cittadinanza attiva, ha il dovere di contribuire alla costruzione di narrazioni che ispirano consapevolezza e vicinanza, anche nella 'medicina di genere', ambito di crescente rilievo scientifico che analizza e approfondisce le differenze con cui le patologie si presentano, evolvono e rispondono alle terapie nei due sessi. Tali differenze includono, tra l’altro, la variabilità nella tossicità dei farmaci e nella loro efficacia terapeutica".

"Si tratta - spiega Nicoletti - di un approccio imprescindibile per una medicina più equa, personalizzata e consapevole delle specificità biologiche e sociali di ciascun individuo. Il bando fotografico era riservato ai componenti della Comunità Accademica Vanvitelli che hanno voluto raccontare l’identità e la trasformazione di donne che, pur segnate dalla malattia, hanno scelto di mostrarsi, per testimoniare e vivere pienamente la propria rinascita. Non cercavamo foto perfette, ma immagini che emozionano, capaci di trasmettere empatia, vicinanza, dignità: la fotografia come carezza, come verità, come racconto. L’esposizione che seguirà alla premiazione vuole essere non solo un’espressione artistica, ma anche civile e collettiva: un invito a guardare con occhi nuovi la malattia e chi l’ha attraversata”.

In Campania, ogni anno circa 17.000 donne ricevono una diagnosi di tumore. I più frequenti sono quelli al seno, alla tiroide, al colon-retto e all’utero. Ma i progressi della medicina, della prevenzione e delle cure hanno aumentato significativamente le possibilità di sopravvivenza. Molte donne (oltre 180.000 nella sola Campania) vivono oggi dopo una diagnosi oncologica, testimoniando ogni giorno la forza della rinascita. Il progetto della Vanvitelli si inserisce in un percorso più ampio volto a costruire un Ateneo sempre più attento al benessere delle persone, dentro e fuori le proprie aule

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cancro fotografia donne Università Vanvitelli resilienza
Vedi anche
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza