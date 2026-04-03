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Cosmoprof World Wide, piena collaborazione con Autorità

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eventuali irregolarità riscontrate "non sono in alcun modo riferibili all’organizzazione dell’evento".

Cosmoprof World Wide, piena collaborazione con Autorità
03 aprile 2026 | 18.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cosmoprof World Wide prende atto "delle attività di controllo svolte dalla Guardia di Finanza e conferma la piena collaborazione garantita alle Autorità competenti durante l’evento". Le eventuali irregolarità riscontrate, sottolinea la società in una nota, "riguardano comportamenti riconducibili a singoli operatori presenti in manifestazione e non sono in alcun modo riferibili all’organizzazione dell’evento".

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Cosmoprof rappresenta "una piattaforma internazionale che ospita migliaia di aziende da tutto il mondo e opera nel rispetto delle normative vigenti, adottando procedure di accesso e partecipazione rigorose".

Cosmoprof World Wide Bologna "continuerà a lavorare in stretto coordinamento con le Autorità per garantire standard sempre più elevati di sicurezza, legalità e trasparenza, a tutela degli operatori e del pubblico".

Riproduzione riservata
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Cosmoprof World Wide Guardia di Finanza
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