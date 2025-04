Safety Expo 2025-prevenzione incendi, sicurezza antincendio in luoghi di lavoro

In occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro che si celebra il 28 aprile, il tema della prevenzione torna al centro dell’attenzione, rilanciando con forza l’urgenza di una cultura condivisa della sicurezza che, come la cronaca e i numeri più recenti ci ricordano, passa anche attraverso un’efficace strategia di prevenzione incendi. Bergamo si prepara così a diventare punto di riferimento nazionale per il tema della prevenzione incendi, ospitando Safety expo 2025- prevenzione incendi, in programma il 17 e 18 settembre alla Fiera di Bergamo. L’evento nasce da un format nuovo e altamente specializzato, promosso da EPC Editore e Istituto Informa, insieme agli Ordini e Collegi professionali della provincia di Bergamo, che sono a tutti gli effetti co-organizzatori dell’iniziativa: Ordine degli ingegneri, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, Collegio dei geometri e geometri laureati, Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Si tratta di un nuovo approccio integrato al tema dell’antincendio che punta a mettere a sistema tutte le competenze del settore: imprese, vigili del fuoco, progettisti, tecnici, istituzioni e professionisti, favorendo un confronto concreto, aggiornato e multidisciplinare. Safety Expo 2025 prevenzione incendi si propone come punto di svolta, non solo per gli operatori del settore ma anche per il territorio: un’opportunità per la città di Bergamo e per la Lombardia di ospitare il più importante evento nazionale ad alto contenuto tecnico e culturale, pensato per costruire ambienti di lavoro sempre più sicuri. Si parlerà di protezione attiva e passiva, progettazione antincendio integrata, dispositivi e impianti di nuova generazione per rivelazione, spegnimento, compartimentazione, evacuazione e gestione dei fumi e del calore. Non solo aggiornamento normativo, ma anche condivisione di responsabilità, conoscenza e innovazione.

Safety Expo 2025 si propone come un momento cruciale per approfondire le tematiche legate alla prevenzione incendi anche nei luoghi di lavoro, che non attiene soltanto a una questione normativa, ma a una responsabilità condivisa che coinvolge datori di lavoro, lavoratori e istituzioni. Investire in formazione, adottare tecnologie avanzate e promuovere una cultura della sicurezza sono passi fondamentali per ridurre il numero di incidenti e proteggere vite umane. In questa Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro, è necessario rinnovare l’impegno verso ambienti lavorativi più sicuri e resilienti.