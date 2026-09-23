Trasporto aereo, Condor amplia il proprio network da Francoforte con i nuovi voli diretti da Firenze

Condor rafforza la propria presenza in Italia ampliando il network di città europee raggiungibili da Francoforte, grazie all'avvio dei nuovi collegamenti giornalieri con Firenze (FLR). A partire dal 6 maggio 2027, il capoluogo toscano sarà servito con due voli al giorno per tutta la stagione estiva, offrendo sia ai viaggiatori d'affari che a quelli leisure italiani accesso all'ampia rete a lungo raggio di Condor verso le destinazioni intercontinentali in Nord America, Caraibi, Africa e Asia in partenza da Francoforte.

“Con l'ampliamento del nostro city network stiamo investendo in modo mirato sullo sviluppo continuo del nostro hub all'aeroporto di Francoforte. I nostri passeggeri potranno beneficiare di un'offerta europea ancora più ricca e di coincidenze perfettamente integrate con le nostre destinazioni a lungo raggio. Francoforte continua così a rafforzare la sua posizione di primario snodo internazionale per viaggi di lavoro e leisure", afferma Dr Pierre Dominique Prümm, Condor Chief Commercial Officer.

“L’arrivo della compagnia aerea Condor a Firenze rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività internazionale del nostro aeroporto. Il collegamento con Francoforte, uno dei principali hub europei, amplia in modo significativo le opportunità di viaggio per il territorio, grazie anche alle numerose prosecuzioni verso destinazioni intercontinentali. Un nuovo investimento sullo scalo fiorentino che conferma l’interesse dei vettori internazionali per Firenze e accompagna il percorso di crescita e sviluppo dell’Amerigo Vespucci”, dichiara Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti.

Oltre a Firenze, Condor aggiunge alla propria programmazione estiva Atene e Stoccolma, portando il portfolio di città europee a un totale di 16 destinazioni e consolidando ulteriormente l'aeroporto di Francoforte (FRA) come hub internazionale di riferimento. Gli orari, perfettamente coordinati, offrono ai passeggeri tempi di coincidenza brevi e una comoda esperienza di viaggio via Francoforte, migliorando al contempo l'accessibilità delle città europee per i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Con 16 destinazioni in città europee in programma per la prossima estate, Condor prosegue con decisione nel proprio percorso di espansione come network airline. La rete a corto raggio in crescita si integra perfettamente con i servizi a lungo raggio del vettore, rafforzando ulteriormente il ruolo di Francoforte tra i principali hub dell'aviazione internazionale in Europa.

Inoltre, Condor sta ampliando la propria rete di partner internazionali attraverso un nuovo accordo interline con American Airlines. La partnership offrirà ai viaggiatori un’ampia gamma di nuove connessioni da oltre 150 città servite da American verso gli aeroporti di riferimento transatlantici di Condor a Boston, New York (JFK), Los Angeles e, a partire da maggio 2027, Chicago. Collegando i network delle due compagnie aeree, i passeggeri di American in partenza dagli Stati Uniti potranno usufruire dei voli diretti di Condor verso Francoforte e accedere al suo network in continua espansione in Europa, che comprende rinomate destinazioni leisure e business, tra cui Parigi, Roma, Milano, Berlino, Barcellona, Monaco, Vienna, Zurigo e molte altre.

“Con American Airlines, diamo il benvenuto a un partner solido, il cui network si integra perfettamente con il nostro e migliora significativamente la nostra connettività in tutto il Nord America. Questa partnership rafforza la nostra posizione nel mercato transatlantico, offrendo al contempo ai nostri ospiti ancora più opzioni di viaggio. Insieme, continuiamo ad ampliare il nostro network internazionale e a creare interessanti opportunità di viaggio su entrambe le sponde dell’Atlantico”, afferma David Carlisle, vicepresidente Network Planning & Partnerships di Condor. Per Jeff Ogar, Managing Director of Alliances di American, “il nuovo accordo di American con Condor sottolinea il nostro impegno nel connettere le persone con i luoghi che più contano per loro; l’unione del nostro ampio network nordamericano con la presenza di Condor in Germania e in Europa, crea una proposta vantaggiosa per i clienti di entrambe le compagnie, e non vediamo l’ora di collaborare per offrire ai viaggiatori ancora più opzioni di viaggio”.

Nell’ambito della partnership interline, i passeggeri potranno prenotare l’intero itinerario con entrambe le compagnie aeree attraverso un unico biglietto. Tra gli ulteriori vantaggi figurano la possibilità di registrare il bagaglio fino alla destinazione finale, effettuare il check-in per l’intero itinerario e usufruire di coincidenze agevoli per proseguire il viaggio.

Con il lancio del nuovo collegamento tra Francoforte e Chicago a maggio 2027, Condor espande ulteriormente la propria offerta in Nord America con un’altra destinazione chiave. Allo stesso tempo, la nuova partnership con American Airlines acquisisce ancora più valore, poiché Chicago O’Hare è uno dei principali hub del vettore, in grado di garantire comodi collegamenti da e verso numerose destinazioni negli Stati Uniti. Insieme agli aeroporti di riferimento di Condor a Boston, New York, Chicago e Los Angeles, la collaborazione crea un solido network con accesso agevole a centinaia di destinazioni.

La collaborazione con American Airlines rappresenta un ulteriore importante passo avanti nella strategia di partnership internazionale di Condor. Sulla scia della collaborazione di successo con Alaska Airlines, che prosegue da oltre dieci anni, Condor continua ad ampliare il proprio network di partner in Nord America. La partnership con American Airlines integra ulteriormente il crescente network globale di partner di Condor, che di recente ha annunciato anche una nuova partnership con Qantas, potenziando la connettività in Australia e Nuova Zelanda. Insieme, questi accordi rafforzano la connettività globale di Condor e offrono ai passeggeri ancora più opportunità di viaggio agevoli e senza interruzioni in tutto il mondo.