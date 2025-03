Turismo, in Italia 2a tappa del Brand Usa Roadshow per celebrare iconici viaggi negli States

Si è tenuto a Milano, The Great Usa Road Trip Roadshow, l’evento di Brand Usa che celebra i viaggi on the road, da sempre simbolo degli Stati Uniti. L’Italia è stata la seconda tappa di un tour che toccherà i principali mercati europei tra Spagna, Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Francia, Irlanda e Regno Unito, in vista del centenario della storica Route 66 che cade nel 2026. Questo viaggio è stato reso possibile grazie al supporto di United Airlines, principale airline sponsor a livello globale, che opera più voli diretti dall'Europa agli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea.

Al Roadshow hanno partecipato per Brand Usa Chris Heywood, Senior vicepresident, Public Relations & Chief Communications Officer, e Amanda Davis, director Global Trade Development (Uk & Europe). Dieci i Dmo dagli Stati Uniti hanno presentato a un pubblico selezionato di tour operator e agenti di viaggio le bellezze dei loro territori, perfetti per un indimenticabile viaggio on the road: Choose Chicago, Cruise America, Fredericksburg TX Cvb, New Mexico Tourism Dept., Santa Monica Travel & Tourism, Travel Texas, Tulsa Regional Tourism, Visit Albuquerque, Visit California e Visit Oklahoma City.

United offre voli giornalieri tutto l'anno da Milano e Roma per New York/Newark, servizi quasi annuali da Roma per Washington Dulles, oltre a voli stagionali da Milano per Chicago O’Hare, da Roma per Chicago O’Hare e San Francisco e da Napoli e Venezia per New York/Newark. Nel 2025, United introdurrà anche nuove rotte stagionali da Roma per Denver a partire dal 2 maggio, da Palermo per New York/Newark dal 22 maggio e da Venezia per Washington D.C. dal 23 maggio. Dal 2019, United ha aumentato la capacità di posti offerti dall’Italia agli Stati Uniti di oltre il 125%.

I dati confermano l’importanza del mercato italiano in termini di arrivi negli Stati Uniti: 1,1 milioni di viaggiatori italiani nel 2024, con un incremento del 15% rispetto all'anno precedente, dato che conferma l’Italia come nono mercato a livello mondiale e quarto in Europa. Questo trend positivo è rafforzato dai primi dati del 2025, con 127.799 arrivi (gennaio-febbraio) e un aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tali flussi positivi sono supportati da un network, ancora in espansione, di collegamenti aerei: oggi l’Italia può contare su sette aeroporti con voli diretti verso quindici destinazioni degli Stati Uniti. In totale, vengono operati 36 collegamenti aerei tra l'Italia e gli Stati Uniti, garantendo un'ottima copertura per estensione e frequenze, con un totale di 3.837.639 posti sui voli diretti verso gli Usa.

Chris Heywood, Senior vicepresident, Public Relations & Chief Communications Officer di Brand Usa, ha dichiarato: "L’Italia è un mercato strategico per Brand Usa. Continuano a crescere i visitatori italiani negli Stati Uniti e l'importanza dell'Italia è testimoniata sia dai numeri positivi degli arrivi che dal numero in continuo aumento di rotte e collegamenti diretti tra i due paesi. Questo appuntamento a Milano è stata un’occasione per celebrare i viaggi ‘on the road’, che così tanto caratterizzano l’esperienza di viaggio negli Stati Uniti. Con il centenario della storica Route 66 alle porte e i molti eventi internazionali e ricorrenze da celebrare, in particolare il 250° anniversario della nascita degli Usa, il nostro impegno nell’offrire esperienze autentiche e indimenticabili si rinnova e continueremo a investire in iniziative mirate per consolidare ulteriormente questo legame che ci unisce. Attraverso eventi come ‘The Great USA Road Trip Roadshow’, siamo felici di offrire ai professionisti del settore e ai viaggiatori italiani l’opportunità di scoprire gli angoli più suggestivi e meno conosciuti degli Stati Uniti, rafforzando la nostra visione di un turismo sostenibile, inclusivo e sempre più esperienziale".

“United Airlines è entusiasta di collaborare con Brand Usa per il lancio della campagna The Great Usa Road Trip Europe, che celebra alcuni dei percorsi più iconici e panoramici degli Stati Uniti. Per l'estate 2025, siamo orgogliosi di offrire fino a 14 voli diretti al giorno dall'Italia agli Stati Uniti, garantendo ai nostri clienti un'ampia scelta di viaggio e collegamenti verso oltre 200 destinazioni americane”, ha affermato Walter Cianciusi, Country Sales Manager Italia di United Airlines.