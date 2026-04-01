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Dl Fisco, FederlegnoArredo: "Retromarcia governo vittoria per imprese"

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Dl Fisco, FederlegnoArredo:
01 aprile 2026 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Dopo la doccia fredda del weekend, grazie anche al prezioso lavoro di sensibilizzazione svolto da Confindustria, il tavolo di oggi con il Governo ha finalmente rimesso le imprese al centro.

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Siamo soddisfatti per l’annuncio del ministro Urso sul ripristino delle risorse per il piano Transizione 5.0, incrementate di 200 milioni di euro, per un totale di 1,5 miliardi”. Così FederlegnoArredo in una nota, commentando l'esito dell'incontro svoltosi al Mimit.

“La misura - spiega - unita all’imminente emanazione del decreto sull’iperammortamento annunciata dal viceministro Leo, rappresenta un segnale concreto di attenzione e ascolto nei confronti del sistema produttivo. E' questa la strada giusta per difendere la competitività del Made in Italy”.

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Dl Fisco FederlegnoArredo Transizione 5.0 iperammortamento
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