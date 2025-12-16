Giovani: ass Onorato, 'solo attraverso l'impegno otterranno un futuro migliore'

Far capire alle nuove generazioni che solo attraverso l'impegno otterranno un futuro e che questo sarà migliore, tanto più il loro impegno sarà forte, credo che sia un nostro dovere e un dovere della nostra società, un dovere del nostro Paese, perché l'Italia è un Paese straordinario, dalle potenzialità uniche, ma sta a noi fare in modo di valorizzare questa nuova generazione". E' quanto riferito da Alessandro Onorato, assessore Turismo Sport e Grandi eventi di Roma, all'edizione 2025 di Labordì a Roma, l'evento organizzato dalle Acli della Capitale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.