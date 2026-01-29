circle x black
Cerca nel sito
 

Gorno Tempini (Cdp): "Pubblico-privato asset importante a sostegno imprese"

sponsor

Giovanni Gorno Tempini
Giovanni Gorno Tempini
29 gennaio 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il dialogo pubblico-privato e’ uno degli asset più importanti perche’ capitale privato è fondamentale per finanziare la crescita, ma per l'entità degli investimenti che sono necessari da un punto di vista tecnologico e infrastrutturale, la parte pubblica è altrettanto importante”. Cosi’ il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, che a Torino per una nuova tappa del roadshow con Confindustria per illustrare le iniziative a sostegno dello sviluppo delle imprese del territorio ha aggiunto: “bisogna che i due lati si parlino, lavorino bene, il Pnrr è esattamente un esempio virtuoso in questo senso, così come lo è stato Next Generation Eu e quindi la Cassa è importante proprio in questo contesto”, ha detto ancora il presidente di Cdp.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pubblico privato asset sviluppo imprese Pnrr
Vedi anche
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza