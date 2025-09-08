circle x black
Imprese, Federlegnoarredo: filiera racconta le sue eccellenze al Mimit

Mercoledì 17 settembre al Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini si terrà la cerimonia di svelamento del francobollo ordinario dedicato

Imprese, Federlegnoarredo: filiera racconta le sue eccellenze al Mimit
08 settembre 2025 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercoledì 17 settembre, alle ore 11.00, al Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Mimit, si terrà la cerimonia di svelamento del francobollo ordinario dedicato a FederlegnoArredo, emesso nell’ambito della serie tematica 'Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy'.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del ministro del Mimit Adolfo Urso e del sottosegretario Fausta Bergamotto, insieme ai vertici di FederlegnoArredo. Il francobollo è a cura del grafico progettista Mauro Bubbico.

A seguire, verrà inaugurata nell’Atrio d’onore del Ministero, alla presenza del ministro Urso, la mostra '80 anni di FederlegnoArredo': la direzione artistica di Beppe Finessi, storico e critico del design, le opere grafiche realizzate da Mauro Bubbico e il progetto espositivo di Massimo Curzi, intrecciano con maestria la storia e l'identità della filiera legno-arredo.

