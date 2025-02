Il presidente di Inca, Michele Pagliaro è stato intervistato dall’Adnkronos in occasione dell’80esimo anniversario del patronato. Dopo ottant’anni Inca è ancora a fianco di chi ha bisogno di tutela. In tal senso, Pagliaro, ha illustrato com’è cambiato il mondo del lavoro e come è cambiata, al contempo, Inca e ha scattato una fotografia sul futuro dei patronati.