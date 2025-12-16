circle x black
Labordì: Cardin. Reina, 'occasione preziosa che unisce giovani e mondo del lavoro'

16 dicembre 2025 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Labordì è un'iniziativa interessante per far incontrare i ragazzi con il mondo del lavoro. La parola che ho scelto è coraggio: il coraggio di manifestare ed esprimere le tante potenzialità che questi ragazzi straordinari si portano dentro; il coraggio di qualche caduta e fallimento per potersi rialzare; il coraggio di affrontare le difficoltà che il mondo del lavoro oggi presenta e il coraggio di guardare al futuro". Lo spiega Sua Eminenza Cardinale Baldassare Reina, vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, è intervenuto in occasione dell'edizione 2025 di Labordì, l'evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro.

