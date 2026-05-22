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Lavoro, Alessi (OCL): "Persona va messa al centro, obiettivo è formazione"

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22 maggio 2026 | 15.22
Redazione Adnkronos
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"Nel mondo del lavoro ci sono tante criticità da affrontare. Si deve iniziare, sulla frammentazione, dal mettere la persona al centro, con un'attività volta alla formazione, al contesto di prestazione lavorativa che dia dignità a lavoratore non solo in termini economici ma di riconoscimento della persona stessa." Ha dichiarato Antonino Alessi, Presidente dell'Ordine Consulenti del Lavoro di Palermo a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 - Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma.

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