Lavoro: sindaco Gualtieri, 'dobbiamo essere capitale buona occupazione'

"Entrare nel mondo del lavoro non significa soltanto avere una retribuzione per delle prestazioni, ma è un passaggio fondamentale nel percorso per un'autonomia e per la dignità della persona. Per noi il lavoro è innanzitutto un grande elemento che dà dignità e piena cittadinanza alle persone e dobbiamo essere la capitale della buona occupazione". A dirlo Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, in occasione dell'edizione 2025 di Labordì, l'evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro.