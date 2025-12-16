Lavoro: Tagliavanti (Cciaa Roma), 'realizza una parte importante della nostra vita'

"Il lavoro è importante, non soltanto perché serve a pagare il mutuo e riempire il carrello della spesa, ma soprattutto perché realizza una parte importante della nostra vita. - spiega - Dall'entusiasmo e dall'attenzione con cui i ragazzi presenti hanno seguito gli interventi, credo ci sia da parte loro una grande disponibilità nei confronti di questo tema". Così, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, all'edizione 2025 di Labordì a Roma, l'evento organizzato dalle Acli della Capitale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.