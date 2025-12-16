circle x black
Lavoro: Tagliavanti (Cciaa Roma), 'realizza una parte importante della nostra vita'

16 dicembre 2025 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il lavoro è importante, non soltanto perché serve a pagare il mutuo e riempire il carrello della spesa, ma soprattutto perché realizza una parte importante della nostra vita. - spiega - Dall'entusiasmo e dall'attenzione con cui i ragazzi presenti hanno seguito gli interventi, credo ci sia da parte loro una grande disponibilità nei confronti di questo tema". Così, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, all'edizione 2025 di Labordì a Roma, l'evento organizzato dalle Acli della Capitale per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

