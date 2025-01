Fiere: tendenze e tecnologie su cura persona, da 8 febbraio 'Roma International Estetica 2025'

Un percorso completo alla scoperta delle ultime tendenze, tecnologie e trattamenti dedicati alla cura della persona. E' l'obiettivo che si propone, dall’8 al 10 febbraio, 'Roma International Estetica 2025', che trasforma Fiera Roma (Padd 1-2) in un centro nevralgico di innovazione, bellezza e moda. Con un ricco programma fatto di esposizione, formazione, talk culturali, ECM, show, workshop e momenti di moda.

“Roma International Estetica -spiega ad Adnkronos/Labitalia l'amministratore unico di Fiera Roma Fabio Casasoli- si conferma un appuntamento strategico per il settore dell’estetica professionale, una realtà che in Italia rappresenta non solo un pilastro economico, ma anche un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Con una produzione che nel 2023 ha raggiunto i 15,1 miliardi di euro e un export in crescita del 20,2%, il comparto cosmetico è simbolo di innovazione, qualità e competitività globale".

"Manifestazioni fieristiche come la nostra -continua- svolgono un ruolo chiave nel valorizzare il Made in Italy e nell’aprire nuove opportunità di business, favorendo l’incontro tra imprese, professionisti e buyer internazionali. Fiera Roma crede fortemente nella centralità delle fiere come motore di sviluppo per le filiere produttive e per i territori: in un settore che vale oltre 38 miliardi di euro e incide per l’1,37% sul PIL nazionale, creare momenti di confronto e crescita è fondamentale per sostenere la competitività delle aziende italiane”.

E per Pablo Gil Cagnè, make-up artist internazionale e direttore artistico della XVII edizione della manifestazione “Roma International Estetica non è solo una fiera, ma un viaggio alla scoperta delle connessioni tra scienza, bellezza e benessere. Offriamo una tre giorni di masterclass per ispirare e arricchire i partecipanti attraverso contenuti di qualità e momenti di formazione avanzata”.

Al centro di questa edizione, un programma multidisciplinare che intreccia teoria e pratica per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Novità assoluta dell’appuntamento 2025 sono i workshop interattivi di RIE Academy e RIE Olos, che offrono esperienze formative su misura e proseguiranno anche al termine della manifestazione, con un’agenda di appuntamenti pensata per condurre da un’edizione all’altra. Dai corsi di anatomia e e sicurezza per onicotecniche e per lash maker, ai corsi di perfezionamento in estetopatognosia e di tatuaggio paramedicale ricostruttivo.

Dalle masterclass 'Armocromia e full color make up' e 'Trucco tendenze sposa 2025/2026' condotte da Pablo Gil Cagné alle tecniche di massaggio addominale e riflessologia plantare, fino alla formazione Reiki e alle pratiche di riequilibrio energetico, ogni attività mira a migliorare le competenze professionali e promuovere un approccio responsabile.

“Le estetiste - spiega Paolo Mezzana, coordinatore scientifico di Rie 2025 e responsabile di Rie Academy - devono instaurare una sinergia terapeutica con i medici per garantire il massimo benessere ai clienti, all’insegna della sicurezza. Per esempio il corso di estetopatognosia, -continua Mezzana -insegna come riconoscere nella pratica condizioni cliniche, come patologie cutanee, delle unghie, dei capelli e dei vasi sanguigni, che controindicano alcuni trattamenti estetici e vanno sottoposte a un medico”.

Rie hello, il cuore scientifico dell’evento, ospita esperti di calibro internazionale come José Luis Simarro e Sandro Michelini, leader nella diagnosi e nella cura del lipedema, Umberto Borellini, cosmetologo di riferimento, e Pier Antonio Bacci, direttore dell’Accademia di Flebologia e Patologie Estetiche. Dai convegni sulle neuroscienze applicate alla bellezza, alla nutraceutica e alla dieta sensoriale, il programma esplora l’estetica come equilibrio tra corpo e mente. Appuntamenti rivolti ai professionisti medici sono i convegni ECM. Attraverso sessioni teoriche e pratiche, verranno approfonditi approcci innovativi alla valutazione e al trattamento del lipedema, fornendo ai partecipanti strumenti utili per affrontare questa patologia cronica multifattoriale.

In anteprima nazionale a Rie 2025 verrà presentato Skin Ton, un innovativo macchinario che tramite l’intelligenza artificiale rileva perfettamente il colore della pelle di chi desideri sottoporsi a tatuaggio medicale, per ricreare un’armonia cromatica del tutto naturale. E, ancora, saranno esposte tecnologie avanzate e laser Led di ultima generazione per trattamenti estetici, prodotti dermocosmetici all’avanguardia, cosmetici (anche fitoterapici) che rispondono alla filosofia di autenticità e naturalità, abbigliamento professionale Made in Italy e soluzioni per il settore Beauty & Spa che incarnano il perfetto connubio tra design italiano e tecnologia avanzata: l’area espositiva della manifestazione offre un panorama di eccellenze del settore.

Per decenni considerata un semplice inestetismo, il lipedema è una patologia genetica complessa e multifattoriale che colpisce il tessuto connettivo, causando edema, dolore e una deformazione morfologica di alcuni distretti corporei. A Rie 2025 sarà possibile conoscere gli ultimi approcci della ricerca su diagnosi e cura dalla viva voce di importanti esperti mondiali di questa patologia. E per tutte le persone che soffrono di lipedema, i loro famigliari e chiunque voglia conoscere da vicino questa patologia, Valeria Giordano, fondatrice e responsabile eventi scientifici dell’Associazione Lio Lipedema Italia, insieme alla presidente Marilù Soro, apre in fiera le porte di “Casa LIO”, un luogo di incontro, confronto e condivisione dove gli esperti si mettono a disposizione dei pazienti.

Rie 2025 riserva grande attenzione all’estetica oncologica, con approfondimenti teorici e workshop pratici dedicati a tecniche di cosmesi e trattamenti nutrienti che possono supportare le persone che affrontano terapie oncologiche. Oltre a tenere il corso di introduzione al tatuaggio paramedicale ricostruttivo, la dermopigmentatrice e campionessa mondiale di trucco permanente Veronica Gezzi sarà a disposizione di tutte le pazienti oncologiche per consulenze gratuite.

Domenica 9 febbraio, l’evento 'Inclusive Beauty and Sustainable Fashion' svelerà al pubblico le curiosità che precedono l’evento moda. I segreti del backstage moda prima della presentazione sul palco di Roma international estetica un tableau vivant con sfilata a cura di Maria Cristina Rigano. Con oltre 130 partecipanti da tutta Europa, ma anche Corea, Argentina e altri Paesi del mondo, la International Nail Cup torna a RIE 2025 con tre giorni di sfide artistiche e tecniche, che prevedono competizioni hands on in diretta nei box in fiera e competizioni submitted con veri e propri elaborati artistici preparati precedentemente. Le gare, giudicate da professionisti internazionali dell’INJA(International Nail Judge Association), spaziano dalla nail art 3D alle tecniche di allungamento e semipermanente, offrendo ai vincitori visibilità internazionale. Roma International Estetica 2025 non è solo una fiera, ma un’esperienza che connette scienza, estetica e benessere, offrendo una visione inclusiva e sostenibile del futuro della bellezza, un vademecum imprescindibile per professionisti di valore.