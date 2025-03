Pasqua: vegana e senza glutine, in scelta colomba sempre più attenzione a salute

“Tra le nuove tendenze nella pasticceria, e quindi anche per le preparazioni dei grandi lievitati da ricorrenza come la Colomba, registriamo una sempre maggiore attenzione per la salute da parte dei consumatori”. Così, con Adnkronos/Labitalia il maestro pasticcere Claudio Gatti, presidente dell’Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano, sulle ultime novità sulle colombe pasquali.

Secondo Gatti, assistiamo a una vera e propria 'svolta', con il palato degli italiani che strizza sempre più l'occhio al benessere e alla salute. "I clienti si orientano sempre più -sottolinea- verso prodotti proteici, senza glutine, senza lattosio, vegani, che contengono zuccheri non trattati. Preparazioni ‘senza glutine’ o ‘senza lattosio’, negli ultimi anni vengono richieste non solo dalle persone che hanno un’intolleranza, che sono in crescita, ma in generale perché percepite come più sane. Oltre a questo, in molti oggi scelgono il ‘vegano’, che in pasticceria non si può più considerare come una moda, ma come una vera e propria esigenza", rimarca Gatti.

E il presidente Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano spiega in cosa consistono in concreto le differenze tra i diversi lievitati. "Nel caso del vegano si tratta di prodotti 100% vegetali, naturali e con meno grassi, che certamente offrono spazio alle nuove sperimentazioni e molto interessanti dal punto di vista nutrizionale. Così come la nuova tendenza al ‘proteico’, che in questo momento va per la maggiore, per noi maestri, costituiscono anche una sfida stimolante sia per la ricerca nelle preparazioni sia dal punto di vista della creatività”, conclude.