‘Diversity, pari opportunità e lavoro’ al centro del convegno organizzato da Inps sul tema dei diritti nella vita delle amministrazioni. Un incontro nella sede di Palazzo Wedekind per discutere di importanti sfide che impattano sulla società e sul benessere delle organizzazioni. In tre tavoli distinti, si è discusso delle esperienze dell’Inps, delle sue best practice, dei risultati raggiunti e delle prospettive future.