Previfonder, sottoscritto atto costitutivo del fondo complementare comparto Agidae

Nasce con l’obiettivo di offrire alle lavoratrici e ai lavoratori del mondo ecclesiale uno strumento di previdenza complementare etico, sostenibile e orientato al futuro

In un clima di ampia soddisfazione condivisa da tutte le parti presenti, ed in particolare dalle organizzazioni sindacali firmatarie, presso la sede di Agidae è stato ufficialmente costituito Previfonder, il fondo di previdenza complementare previsto dai tre ccnl Agidae istruzione, università e socio-sanitario assistenziale. L’atto costitutivo è stato sottoscritto da Agidae insieme alle organizzazioni sindacali: Flc Cgil, Cisl Scuola e Università, Federazione Uil Scuola Rua, Fp Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Sinasca. Previfonder, promosso da Agidae, nasce con l’obiettivo di offrire alle lavoratrici e ai lavoratori del mondo ecclesiale uno strumento di previdenza complementare etico, sostenibile e orientato al futuro.

“Nasce - dichiara Padre Francesco Ciccimarra, neo eletto presidente di Previfonder - una nuova idea di previdenza complementare, segno concreto di responsabilità, riconoscenza e attenzione verso quanti operano quotidianamente nelle diverse attività della Chiesa”. Previfonder rappresenta uno strumento concreto di giustizia sociale e responsabilità, ispirato ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa e costruito attorno alla centralità della persona e del lavoro.

“La costituzione di Previfonder - dichiara il presidente Ciccimarra - segna un passaggio di grande rilievo nel percorso di rafforzamento del welfare contrattuale dei ccnl Agidae e conferma la volontà condivisa di costruire un modello di previdenza fondato sui valori della solidarietà, della dignità del lavoro e della sostenibilità sociale”. L’auspicio condiviso da tutti i soggetti promotori è che Previfonder possa diventare, nel tempo, un punto di riferimento stabile e autorevole per il welfare del mondo ecclesiale, accompagnando le lavoratrici e i lavoratori in un percorso di maggiore serenità, sicurezza e tutela per il futuro, nel solco dei valori di responsabilità, partecipazione e attenzione alla persona che caratterizzano l’identità Agidae.