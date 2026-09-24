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Professioni: Gabriele (Fibre Net), 'con Kerakoll portiamo nostra esperienza ad ingegneri'

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24 settembre 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quest'anno celebriamo i 25 anni di attività come Fibre Net e anche una meravigliosa novità: la partnership con il Gruppo Kerakoll. Due leader di settore si sono uniti per dare vita al Centro europeo per il rinforzo strutturale, che sorgerà proprio a Udine. Quale miglior occasione per presentare la novità se non quella, così titolata e vasta, degli ingegneri italiani". Lo ha detto Sara Gabriele, Responsabile Marketing Fibre Net Gruppo Kerakoll, nel corso del 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.

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