Consulenti lavoro: doppio appuntamento per Forum Lavoro/Fiscale 2026, 22 e 29 gennaio

Il consueto incontro dedicato alle novità normative di inizio anno

Consulenti lavoro: doppio appuntamento per Forum Lavoro/Fiscale 2026, 22 e 29 gennaio
20 gennaio 2026 | 12.59
Redazione Adnkronos
Doppio appuntamento quest’anno per il Forum lavoro/fiscale organizzato dalla Fondazione studi consulenti del lavoro. In occasione della sua 38ma edizione, il consueto incontro dedicato alle novità normative di inizio anno si terrà nelle giornate del 22 e del 29 gennaio, a partire dalle ore 15.00 in diretta sulla web tv di categoria e in webinar.

Tra i temi analizzati nel corso della prima giornata, il 22 gennaio, l’impatto della Legge di Bilancio 2026 sulle buste paga, le misure di sostegno alle famiglie, le novità in materia di Tfr e previdenza complementare, la revisione dell’Irpef e la riduzione fiscale per i compensi dei liberi professionisti al servizio della pa. Il giovedì successivo, 29 gennaio, sarà la volta delle agevolazioni alle assunzioni, del bonus Giorgetti e del riscatto della laurea, ma anche dell’Ape sociale, del regime forfetario e delle misure di sostegno al reddito oltre alle novità della legge di conversione del decreto Sicurezza. Numerosi i relatori che si occuperanno di illustrare le novità e di evidenziarne gli aspetti operativi, tra cui gli esperti della Fondazione studi, ma anche docenti universitari, dirigenti del ministero del Lavoro, dell’Inps, dell’Inail e dell’Agenzia delle Entrate, con la partecipazione del presidente del Cno, Rosario De Luca.

L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei consulenti del lavoro.

Legge di Bilancio 2026 Forum Lavoro/Fiscale 2026 Consulenti del lavoro
