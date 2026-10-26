circle x black
Cerca nel sito
 

Eletto il nuovo Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro che rappresenterà la categoria nel triennio 2026-2029

sponsor

Primo degli eletti è risultato il presidente uscente Rosario De Luca che ha ricevuto il 96% delle preferenze

Eletto il nuovo Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro che rappresenterà la categoria nel triennio 2026-2029
Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 11.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Eletto il nuovo Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, che rappresenterà la categoria nel triennio 2026-2029. Alle consultazioni, svoltesi a Roma sabato 24 ottobre, hanno partecipato 438 delegati provenienti da tutta Italia, in rappresentanza dei 106 Consigli provinciali dell’ordine. Una partecipazione straordinaria che riprova l’unità e la condivisione che caratterizzano la categoria. Primo degli eletti è risultato il presidente uscente, Rosario De Luca, che ha ricevuto il 96% delle preferenze. Sono nove i consiglieri confermati e sei i nuovi eletti che compongono il nuovo Consiglio nazionale, nel segno della continuità dell’esperienza istituzionale e dell’apporto di nuove competenze. La seduta di insediamento si svolgerà a Roma il prossimo 4 novembre. Nel corso della riunione sarà nominato l’Ufficio di presidenza, composto da presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

Il nuovo Consiglio nazionale dell’ordine è composto da Alessandro Bensi (Prato), Carla Capriotti (Ascoli Piceno), Nicola De Laurentis (Chieti), Rosario De Luca (Reggio Calabria), Matteo Dell’Era (Lecco), Rosa Di Cairano (Campobasso), Gianluca Donati (Roma), Massimo Guidetti (Rovigo), Angela Losito (Barletta-Andria-Trani), Giovanni Marcantonio (Torino), Luca Paone (Milano), Antonella Ricci (Bologna), Stefano Sassara (Udine), Vincenzo Testa (Benevento) e Manuela Zaccaria (Genova). Confermati nel Collegio dei revisori dei conti Giuseppe Buscema (Catanzaro), Rosario Cassarino (Ragusa) e Rosanna Grieco (Potenza).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza