Welfare: Oliveti (Enpam-Adepp), 'cerchiamo di farlo completo e integrato non solo su bisogni, ma anche opportunità'

"Cerchiamo di fare un welfare completo e integrato, quindi non solo un welfare dei bisogni, ma anche delle opportunità - spiega Olivetti - cercando di far cogliere le potenzialità in professioni che richiedono conoscenza e capacità di affrontare situazioni nuove in cambiamento". Sono le dichiarazioni di Alberto Oliveti, presidente Fondazione Enpam e Adepp, in occasione della seconda edizione del Global Welfare Summit - il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dedicata alle "Eccellenze che ispirano" e svoltasi a Villa Miani a Roma.