Welfare, Seacombe (Terna): "Premio Global Welfare conferma inclusività valore leadership"

“La nuova People Strategy di Terna pone le persone al centro dell’attività del Gruppo, in modo che ognuno possa dare il proprio contributo per raggiungere gli obiettivi sfidanti della transizione energetica. In questo senso, Terna sostiene il valore della diversità, dell’equità e dell’unicità delle persone, impegnandosi a creare un ambiente di lavoro inclusivo. Il premio Global Welfare che viene dato al Gruppo conferma ancora una volta che l’inclusione è uno dei valori del modello di leadership di Terna, così come garantire il benessere e l’ingaggio delle persone. Terna è costantemente impegnata nel promuovere politiche e azioni di welfare volte a favorire la conciliazione vita-lavoro, la tutela della genitorialità, la condivisione delle responsabilità familiari e pari opportunità nella selezione, crescita e remunerazione". Così Daniel T. Seacombe, responsabile Compensation, Benefits & Walfare di Terna, commentando l'assegnazione del premio Global Welfare, consegnato, nell'ambito del 'Global Welfare Summit' tenutosi a Villa Miani a Roma, dall'Osservatorio Italian Welfare, in collaborazione con la Fondazione Interuniversitaria Marchetti, alle aziende che si sono contraddistinte per global welfare score, sostenibilità sociale, inclusività ed educazione al welfare.