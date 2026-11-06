Le elezioni in Israele, Netanyahu e i possibili scenari per la formazione del nuovo governo

Dopo la proclamazione ufficiale dei risultati del voto del 27 ottobre 2026 per il rinnovo della Knesset, Israele si trova senza una maggioranza chiara e con un risultato record per le liste arabe. Nessuno dei due blocchi principali raggiunge i 61 seggi necessari su 120. Il blocco di destra guidato dal premier uscente Benjamin Netanyahu, con il Likud primo partito a 27 seggi, si è fermato a 53. Il blocco delle opposizioni, guidato dall’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot, ne ha ottenuti 48. Le liste arabe, Lista Comune (11 seggi) e Ra’am (8), ne hanno conquistati 19 e potrebbero risultare decisive. In questo quadro nessuno schieramento può governare da solo. Il presidente Isaac Herzog ha avviato le consultazioni formali per decidere a chi affidare il mandato di formare un governo. Per il raggiungimento della soglia dei 61 seggi conteranno le scelte degli ultraortodossi di United Torah Judaism (7 seggi) e l’orientamento delle liste arabe. Le ipotesi principali sono tre. La prima è un governo di minoranza guidato dall’opposizione, con Eisenkot premier, sostenuto anche dall’esterno dai partiti arabi, in particolare da Ra’am di Mansour Abbas. La seconda è un governo di unità nazionale senza Netanyahu: un’eventuale fase di stallo potrebbe spingere parte del Likud a convergere verso un’intesa con il blocco centrista, a costo di rinunciare alla leadership del premier uscente. La terza è il ritorno alle urne: se nessun leader riuscirà a mettere insieme i 61 voti necessari per la fiducia, il Paese resterà guidato da un governo di transizione e si andrà verso elezioni anticipate. Il quadro parlamentare è frammentato e i partiti arabi rivendicano il peso elettorale ottenuto. Secondo alcuni osservatori, le politiche in materia di difesa, Cisgiordania e Gaza non subirebbero cambiamenti rilevanti, perché entrambi i blocchi mantengono una linea ferma sulla sicurezza nazionale.