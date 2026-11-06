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Le elezioni in Israele, Netanyahu e i possibili scenari per la formazione del nuovo governo

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06 novembre 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
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Dopo la proclamazione ufficiale dei risultati del voto del 27 ottobre 2026 per il rinnovo della Knesset, Israele si trova senza una maggioranza chiara e con un risultato record per le liste arabe. Nessuno dei due blocchi principali raggiunge i 61 seggi necessari su 120. Il blocco di destra guidato dal premier uscente Benjamin Netanyahu, con il Likud primo partito a 27 seggi, si è fermato a 53. Il blocco delle opposizioni, guidato dall’ex capo di stato maggiore Gadi Eisenkot, ne ha ottenuti 48. Le liste arabe, Lista Comune (11 seggi) e Ra’am (8), ne hanno conquistati 19 e potrebbero risultare decisive. In questo quadro nessuno schieramento può governare da solo. Il presidente Isaac Herzog ha avviato le consultazioni formali per decidere a chi affidare il mandato di formare un governo. Per il raggiungimento della soglia dei 61 seggi conteranno le scelte degli ultraortodossi di United Torah Judaism (7 seggi) e l’orientamento delle liste arabe. Le ipotesi principali sono tre. La prima è un governo di minoranza guidato dall’opposizione, con Eisenkot premier, sostenuto anche dall’esterno dai partiti arabi, in particolare da Ra’am di Mansour Abbas. La seconda è un governo di unità nazionale senza Netanyahu: un’eventuale fase di stallo potrebbe spingere parte del Likud a convergere verso un’intesa con il blocco centrista, a costo di rinunciare alla leadership del premier uscente. La terza è il ritorno alle urne: se nessun leader riuscirà a mettere insieme i 61 voti necessari per la fiducia, il Paese resterà guidato da un governo di transizione e si andrà verso elezioni anticipate. Il quadro parlamentare è frammentato e i partiti arabi rivendicano il peso elettorale ottenuto. Secondo alcuni osservatori, le politiche in materia di difesa, Cisgiordania e Gaza non subirebbero cambiamenti rilevanti, perché entrambi i blocchi mantengono una linea ferma sulla sicurezza nazionale.

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