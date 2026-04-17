Le nomine di primavera nelle partecipate pubbliche

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato il processo di rinnovo dei vertici delle principali società partecipate dallo Stato, depositando le liste per la nomina dei nuovi Consigli di amministrazione di Eni, Enel, Leonardo ed Enav. Le scelte delineano un quadro articolato, che in alcuni casi privilegia la continuità gestionale, mentre in altri introduce nuovi assetti alla guida dei gruppi. Per Eni, l’assemblea degli azionisti è convocata per il 6 maggio. Il Mef, azionista attraverso Cassa Depositi e Prestiti, ha indicato la conferma di Claudio Descalzi nel ruolo di amministratore delegato, in linea con una strategia orientata alla prosecuzione dell’attuale gestione del gruppo energetico. Alla presidenza è stata proposta Giuseppina Di Foggia, attuale amministratore delegato di Terna. La lista dei consiglieri comprende inoltre Matteo Petrella, Cristina Sgubin, Benedetta Fiorini e Stefano Cappiello. All’ordine del giorno dell’assemblea di Enel, convocata per il 12 maggio, vi è il rinnovo del consiglio di amministrazione. Il Mef, che detiene il 23,59 per cento del capitale, ha depositato la lista congiuntamente al Ministero delle imprese e del made in Italy. Le indicazioni prevedono la conferma di Paolo Scaroni alla presidenza e di Flavio Cattaneo nel ruolo di amministratore delegato. Completano la proposta Alessandro Monteduro, Johanna Arbib Perugia, Federica Seganti e Tiziana De Luca. Per Leonardo, l’assemblea degli azionisti è fissata al 7 maggio. Il Mef, primo azionista del gruppo, ha indicato Francesco Macrì come presidente e Lorenzo Mariani come amministratore delegato, segnando la conclusione dell’attuale vertice guidato da Roberto Cingolani. Mariani vanta una lunga esperienza all’interno del gruppo, già Finmeccanica, e in Mbda; dal giugno 2023 ricopre il ruolo di condirettore generale di Leonardo, dopo essere stato amministratore delegato di Mbda Italia e aver svolto incarichi di responsabilità in ambito commerciale internazionale. Nel nuovo consiglio di amministrazione figurano anche Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Rosalba Veltri, Trifone Altieri, Cristina Manara e Francesco Soro. Quanto a Enav, l’assemblea è convocata per il 14 maggio. Il Ministero dell’Economia, in qualità di azionista di maggioranza, ha indicato Sandro Pappalardo come presidente e Igor De Biasio come amministratore delegato. La lista dei consiglieri si completa con Stella Mele, Stefano Arcifa, Antonella Ballone e Cristina Vismara. Nel quadro più ampio dei rinnovi ai vertici delle partecipate pubbliche, il governo ha inoltre già confermato Matteo Del Fante nel ruolo di amministratore delegato di Poste Italiane e Silvia Rovere alla presidenza della società.